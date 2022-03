Co gdyby Rosja zakręciła kurek z gazem? Eksperci tłumaczą, jak poradziłaby sobie Europa

Analitycy zaznaczyli, że obecne zapasy gazu w magazynach na terenie UE to ok. 33 mld m sześc., "co stanowi ok. 29,5 proc. zapełnienia magazynów i odpowiada stanowi zapasów w analogicznym okresie w latach 2017 i 2018". Dodali jednak, że to o 12,3 proc. mniej od średniego stanu zapasów UE w latach 2011-2022.