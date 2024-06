Gigant zwalnia w całej UE. Ma dużą fabrykę w Polsce

Według Sławomira Niemirskiego, członka prezydium ERZ (europejskiej rady zakładowej) Barry Callebaut i przedstawiciela "Solidarności", pierwsze informacje o planowanych zmianach zaczęły napływać pod koniec zeszłego roku, jednak były one tylko ogólnikowe i niejasne co do wpływu na zatrudnienie — czytamy na dlahandlu.pl.