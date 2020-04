Czy koronawirus zmniejszy liczbę palaczy? Niektórzy zrywają z nałogiem, ale dużych zmian jeszcze nie widać

To, że palenie papierosów zwiększa ryzyko wielu chorób, w tym płuc, nie jest żadnym zaskoczeniem. Palacze częściej kaszlą i miewają duszności. Z kolei koronawirusy to grupa wirusów wywołujących infekcje właśnie układu oddechowego. Objawem zakażenia jest m.in. kaszel i problemy z oddychaniem. Tylko jak to się ma do obecnej sytuacji? Czy palacze postanowili rzucić palenie, a producenci sprzedają przez to mniej papierosów? Na jednoznaczne odpowiedzi przyjdzie jeszcze czas.