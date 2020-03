Epidemia koronawirusa. Policja przestrzega przed oszustami

Ministerstwo Zdrowia nie rozsyła żadnych smsów dotyczących wsparcia żywieniowego w związku z epidemią - informuje resort. Policja również przestrzega przed fałszywymi smsami i doradza, by ich nie powielać.

"Ministerstwo zdrowia: dla każdego obywatela przysługuje wsparcie żywieniowe w związku z epidemią koronawirusa" - brzmi treść wiadomości. Następnie jest zachęta do wejścia na stronę, której adres do złudzenia przypomina rządowe domeny. "By potwierdzić swoją tożsamość należy zalogować się do banku" - czytamy dalej.