Eurobank, Millenium, BNP Paribas, Raiffeisen. To będzie trudny weekend dla klientów banków

Dla klientów niektórych banków zbliżający się weekend może być bardzo trudny. Dostęp do kont będzie ograniczony, a eksperci radzą, by na wszelki wypadek w piątek do południa wybrać gotówkę z bankomatu. I zrobić ważne przelewy rano.

Klienci kilku banków w najbliższy weekend mogą mieć spore problemy z dostępem do pieniędzy (East News, Fot: ARKADIUSZ ZIOLEK/East News)

Zbliżający się weekend to wielkie łączenie banków. Eurobank połączy systemy z Bankiem Millenium, a BNP Paribas rozpoczyna kolejny etap fuzji z Raiffeisenem.

To oznacza spore utrudnienia dla klientów wszystkich czterech banków. Przerwa techniczna potrwa do poniedziałku, a wszystko do normy powinno wrócić dopiero we wtorek 12 listopada. Czekają nas więc 3 dni z ograniczonym dostępem do pieniędzy.

Po kolei. W piątek rozpoczną się prace związane z przejęciem Eurobanku przez Millenium. Do transakcji doszło pod koniec maja, ale klienci odczują to dopiero w ten weekend.

Eurobank - przelewy do piątku, karty i bankomaty bez problemów

Co z przelewami? Eurobank zapewnia, że w piątek sesje Elixir będą realizowane bez zmian: ostatnia sesja przychodząca do godz. 18.00, natomiast ostatnia sesja wychodząca do godz. 14.30. Jeśli więc zależy nam, by przelew dotarł do odbiorcy szybko, warto zrobić go w piątek do południa. Jeśli tego nie zrobimy, transfer może zostać rozliczony dopiero w przyszły wtorek (ze względu na to, że w poniedziałek 11 listopada mamy święto).

Z kolei od godziny 18 przez ponad 3 pełne doby klienci Eurobanku nie będą mogli korzystać z bankowości internetowej i aplikacji mobilnej. Działać przestaną też płatności przez internet, płatności zbliżeniowe telefonem oraz inne operacje wykonywane przez telefon. Nie będzie również można aktywować kart.

Bank zapewnia, że nie będzie żadnych problemów z płaceniem kartami czy wypłatą pieniędzy z bankomatów. "Nie przewidujemy utrudnień" - czytamy na stronie internetowej. Jedyne problemy mogą dotyczyć funkcji multiwalutowej. W teorii więc podczas sobotnich zakupów nie powinny nas zaskoczyć problemy przy płatności kartą.

Przedstawiciele banków informują klientów o utrudnieniach na wiele sposobów - nie tylko na stronie internetowej, ale również w specjalnych broszurach, w mediach społecznościowych i specjalnych SMS-ach.

Millenium - niedostępna aplikacja, BLIK i bankowość on-line

Nieco później problemy techniczne zaczną się w Banku Millenium. Choć powód jest ten sam (fuzja z Eurobankiem), to przerwę zaplanowano dopiero od 5.30 rano w sobotę.

Do poniedziałkowego wieczora nie będą działać: bankowość internetowa, aplikacja mobilna, BLIK, płatności przez internet, zbliżeniowe płatności smartfonem oraz operacje w oddziałach i przez telefon.

Podobnie jak w Eurobanku, klienci nie muszą obawiać się płatności w sklepach czy problemów z funkcjonowaniem bankomatów. Teoretycznie karty mają działać bez żadnych zakłóceń.

Wszystko wróci do normy 12 listopada, więc dopiero we wtorek rano.

- Przed nami finał integracji Banku Millennium z Eurobankiem. W najbliższy przedłużony weekend będziemy pracowali 24 godziny na dobę nad operacyjnym połączeniem banków - zapewnia WP Honorata Byczyńska, dyrektor projektu integracji w Banku Millenium.

Jak dodaje, liczy na zrozumienie klientów przy nadchodzących zmianach. Podkreśla również, że konsultanci będą gotowi na telefony od klientów. - Już za kilka dni będą oni mogli korzystać z obsługi w większej liczbie placówek połączonych sieci w prawie 200 nowych lokalizacjach dla marki - mówi Byczyńska.

BNP Paribas - kolejny etap łączenia. Oddziały banku zamknięte

W piątek o 13 zamknięte zostaną z kolei wszystkie placówki banku BNP Paribas. To efekt kolejnego etapu łączenia systemów z Raiffeisenem.

Dwie godziny później problemy pojawią się również w sieci. Od 15 nie będzie można zalogować się do systemów bankowości internetowej, przestanie też działać aplikacja mobilna banku. Nie uda się również wykonanie ani autoryzowanie przelewu. Klienci nie skorzystają również z BLIK-a ani wpłatomatów.

Jeśli chodzi o bankomaty, to BNP Paribas informuje, że "wypłaty będą realizowane na dotychczasowych zasadach" - zarówno w oddziałach, jak i poza nimi. Karty płatnicze też mają działać bez zmian.

Ekspert: lepiej zaopatrzyć się w gotówkę

Wszystkie banki jednym głosem zapewniają, że mimo aż 3 dni prac technicznych, klienci nie muszą obawiać się o dostęp do swoich pieniędzy. Na pewno mają działać karty płatnicze i bankomaty. Tu wszystkie instytucje są zgodne.

Ale to nie pierwszy raz, gdy dwa banki łączą siły i historia zna takie przypadki, że banki zapewniały o braku utrudnień, a podczas sobotnich zakupów klienci na terminalu widzieli napis "odmowa". I musieli zostawić towary na taśmie, bo nie mieli ze sobą gotówki.

Tak było chociażby w przypadku Santandera, gdy ten przekształcał się z BZ WBK albo gdy łączył się z Deutsche Bankiem. Potwierdza to w rozmowie z WP Konrad Pluciński, ekspert Totalmoney.pl.

- Podobne operacje realizowane w innych bankach nie zawsze przebiegały bezproblemowo - mówi Pluciński.

Ekspert Totalmoney.pl podkreśla jednocześnie, że przed weekendem warto zabezpieczyć się na wypadek nieprzewidzianych przez banki problemów. - Jeśli planujemy robić w weekend zakupy, warto wcześniej skorzystać z bankomatu i zaopatrzyć się w odpowiednią ilość gotówki - radzi ekspert.

- Dzięki temu unikniemy problemów w przypadku nawet chwilowych przerw w działaniu systemu odpowiadającego za realizację płatnościami kartami - dodaje Pluciński.