Gdzie wyrzucić woreczek po ryżu? O tym musisz pamiętać

Według informacji umieszczonych na stronie Urzędu Miasta Stołecznego Warszawy, woreczki po ryżu powinny trafiać do pojemnika na odpady zmieszane. Taki rodzaj odpadów nie nadaje się do recyklingu z powodu obecności chemikaliów, m.in. bisfenolu A (BPA) . Warto dodać, że BPA jest potencjalnie szkodliwym dla zdrowia składnikiem. Może wpływać w negatywny sposób na układ odpornościowy i hormonalny oraz powodować alergie.

Co się dzieje z odpadami zmieszanymi? Trafiają one do instalacji do mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadów lub do spalarni. W pierwszym przypadku są sortowane i jeśli to możliwe, ponownie wykorzystywane. W drugim przypadku są spalane w specjalnych, bezpiecznych dla środowiska piecach.