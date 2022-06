13 lat "kompresji". Oto co się dzieje z powierzchnią polskich mieszkań

Na podstawie danych GUS analitycy pokazują, że jeszcze w 2009 r. mieszkania wprowadzane na rynek miały przeciętnie 65 m kw., powierzchni, natomiast w kolejnych latach metraż się kurczył. Na przykład w 2019 roku było to już tylko 55,4 m kw. 2021 rok był chlubnym wyjątkiem, kiedy to średnia nowego deweloperskiego lokum wynosiła wzrosła w porównaniu z poprzednim rokiem i wynosiła 57,1 m kw, natomiast w ciągu czterech pierwszy miesięcy 2022 roku spadła znów spadła - do 56 m kw.