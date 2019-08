Ikea cię urządzi. Nasza czytelniczka od miesiąca czeka na montaż kuchni

Za chwile minie miesiąc od dnia, w którym nasza czytelniczka miała ucieszyć się na widok nowej kuchni. Nic z tego. Pudła z meblami zawalają pół mieszkania, a termin montażu niebezpiecznie się przesuwa.

13 lipca pani Katarzyna zamówiła meble kuchenne wraz z montażem. Projekt przygotował pracownik Ikea, umowa została podpisana, meble miały przyjechać do 23 lipca, a na 26 lipca umówiono montaż.

Meble zostały przywiezione w terminie i z ta chwilą zaczęły się schody nie do przejścia.

- Część paczek została wniesiona do mieszkania, ale panowie orzekli, że niektórych się nie da wnieść, więc zostawią je pod blokiem – opowiada czytelniczka.

Konsternacja, bo jak można pozwolić, żeby nowe meble stały na zewnątrz? Nie ma problemów nie do rozwiązania: po tym, jak klienci dopłacili 50 zł, okazało się, że jednak wszystko da się wnieść.

Tyle tylko, że klienci wykupili usługę z wniesieniem, co kosztowało dodatkowe 459 zł. Dlaczego więc ekipa uznała, że nie wykona swojego zadania?

Pani Katarzyna nie drążyła, bo też nie spodziewała się, że to jest dopiero preludium do prawdziwych problemów.

- 26 lipca miał się odbyć montaż. Wzięliśmy wolne i byliśmy w pełnej gotowości. Wieczorem 25 lipca zadzwonili do nas z Ikea, że bardzo im przykro, ale jednak montaż trzeba przesunąć na inną datę. Na szczęście monterzy mieli czas w sobotę 27 lipca – opowiada.

- Patrzą, sprawdzają, mierzą i wiercą. Okazuje się, że szafek nie można powiesić, bo ściana słaba i trzeba wzmocnić. Pretensje mogliśmy mieć tylko do siebie, bo nie sprawdziliśmy – opowiada kobieta.

- Pan z działu kuchennego projektując naszą zabudowę nie wziął pod uwagę wielu kwestii. Musieliśmy więc jeszcze raz udać się do Ikea Janki w celu przeprojektowania.

Pani konsultantce jest przykro, przeprasza za niedogodności. Małżonkowie od razy składają reklamację i proszą o wyznaczenie kolejnego terminu. Sezon urlopowy to jednocześnie sezon na remonty, więc o wolny termin trudno. Najbliższy wolny: 3 września. Musieli się zgodzić, choć są wściekli.

– Sklep nie potraktował nas poważnie i z szacunkiem. Wiem, że zdarzają się błędy i potknięcie ale tyle wpadek jest jednak niedopuszczalne. Na tę chwilę sprawy maja się tak: nie mamy kuchni, straciliśmy dwa dni urlopu, wydaliśmy kupę dodatkowej kasy oraz od miesiąca nie mamy mieszkania nadającego się do użytkowania – wylicza pani Katarzyna.

Co na to firma? W skierowanym do nas mailu bardzo przeprasza pani Katarzynę i zapewnia, że satysfakcja klientów jest dla niej najważniejsza.