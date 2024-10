Jak ustawić temperaturę w lodówce? Wielu popełnia błąd

Jednak najbardziej zużywającym energię urządzeniem AGD jest płyta indukcyjna. Pobiera w ciągu roku trzykrotnie więcej energii niż lodówka czy pralka. Zakładając, że płyta zużywa 1200 kW i działa przez godzinę dziennie, kosztuje to około 1,51 zł każdego dnia, co w ciągu roku sumuje się do około 551 zł.