J.Crew na skraju bankructwa. Przez koronawirusa

Wśród nich są Anchorage Capital Group, GSO Capital Partners and Davidson Kempner Capital Management. Dzięki przejęciu umorzony zostanie dług w wysokości 1,65 mld dolarów.

Co więcej, nowi właściciele zapewnią firmie odzieżowej bieżące finansowanie w wysokości około 400 mln dolarów. Wszystko po to, by nie pozwolić firmie całkiem upaść.