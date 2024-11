Auchan testuje nową sieć sklepów. Dwie placówki już działają

"Inicjatywa jest spójna z długofalową strategią Auchan w Polsce, zgodnie z którą sieć stale dywersyfikuje swoje formaty sprzedażowe i dostosowuje je do dynamicznie zmieniających się potrzeb klientów oraz rynkowych trendów. Nowy koncept wpisuje się także w politykę niskich cen konsekwentnie realizowaną przez Auchan w trosce o siłę nabywczą polskiego konsumenta" - wskazuje firma Auchan Retail Polska, cytowana przez portal wirtualnemedia.pl.

Testy rozpoczęły się na początku listopada 2024 r., kiedy dwa hipermarkety Auchan zostały zastąpione sklepami Atac Hiper Discount by Auchan. Na razie firma stawia na centra handlowe. Nowe placówki są zlokalizowane w galeriach M1 w Poznaniu i Zabrzu.

Tym, co ma wyróżniać Atac Hiper Discount by Auchan, to niskie ceny oraz dodatkowe hurtowe rabaty przy zakupie większej ilości produktów.