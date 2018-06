Kilkadziesiąt godzin czekania na lot. Pasażerowie Small Planet mogą liczyć na odszkodowania

Jest czwartkowy wieczór. Kilkuset turystów z Polski miało wygrzewać się na plażach Korfu i Majorki. Część z nich wciąż jednak czeka na wylot z katowickiego lotniska. Awaria samolotów Small Planet opóźniła te konkretne loty o ponad dobę. Pasażerowie innych również musieli uzbroić się w cierpliwość.

Ponad 300 osób miało wylecieć z Katowic na Korfu i Majorskę jeszcze 6 czerwca. Odpowiednio o 6:35 i 20:25. Awaria dwóch maszyn linii czarterowej Small Planet zmieniła ich plany urlopowe. Podobnie, jak ponad setki osób, które miały wrócić z wakacji na hiszpańskiej wyspie do Polski. Zmieniła dosyć znacząco - pierwszy samolot (ten na Korfu - red.) miał wylecieć z Krakowa dopiero o 21:40 7 czerwca. 40 godzin po planowanym termienie. Prawie dwie doby.

Zgodnie z prawem, pasażerowie opóźnionych tak poważnie samolotów mogą liczyć na zakwaterowanie w hotelach - te faktycznie otrzymali - oraz odszkodowania. Choć unijne prawo stanowi, że nie przysługują one jedynie za "nieprzewidywalne" czy "nadzywczajne" zdarzenia, to w 2015 r. Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej jasno orzekł, iż awaria nie zalicza się do tej kategorii. Sędziowie wytłumaczyli, że części samolotów w trakcie ich eksploatacji się zużywają, a maszyny przechodzą regularne badania techniczne. Tym samym nie sposób uznawać awarii za sytuacje "nadzwyczajne", których nikt nie był w stanie przewidzieć. Inaczej byłoby, gdyby wada okazała się wadą produkcyjną czy wywoałaną przez sabotaż.