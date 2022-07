Kończy się rządowy program wart cztery miliardy złotych. Drugiego takiego nie będzie

Bon turystyczny można wykorzystać już tylko do końca września tego roku. 500 zł na każde dziecko do wydania na cele związane z szeroko pojętą turystyką rząd zaczął wypłacać, by pobudzić polską branżę, w którą mocno uderzyła pandemia. Jak przyznał w środę wicepremier sportu i turystyki Andrzej Gut-Mostowy, na kolejny taki program raczej nie ma co liczyć.