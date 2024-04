Korki na Zakopiance. Wiemy, jak najlepiej je ominąć [MAPA]

Droga krajowa nr 49

Jeśli jedziemy Zakopianką, możemy skorzystać z drogi krajowej nr 49, czyli z trasy, która łączy Nowy Targ z Białką Tatrzańską. Jak dojedziemy już do Białki Tatrzańskiej musimy kierować się na Bukowinę Tatrzańską. Tam mamy dwie opcje do wyboru: możemy kierować się do Poronina lub na Łysą Polanę.