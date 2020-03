Koronawirus. Szturm Polaków na sklepy po decyzji o zamknięciu szkół

Pełne parkingi, długie kolejki do kas, półki świecące pustkami - tak wygląda sklepowa rzeczywistość po ogłoszeniu decyzji o zamknięciu szkół. Na nic apele rządu, by nie panikować. Epidemia koronawirusa sprawiła, że Polacy wykupują na pniu wszystkie artykuły żywnościowe i sanitarne.

Ta decyzja "zachęciła" Polaków do tego, by rzucić wszystko i ruszyć do sklepów. Robią zapasy na wypadek, gdyby w domu musieli zostać dłużej. Wykupują jedzenie, środki do higieny osobistej, ale też np. papier toaletowy. Końcowy rachunek potrafi zamknąć nawet w granicach 400 złotych.