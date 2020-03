Koronawirus winduje ceny. Termometr za 760 zł? I tak znalazł się kupiec

Nie tylko maski i żele antybakteryjne to produkty, na które jest obecnie ogromny popyt. Do tego grona należy dołączyć również termometry, które w sklepach internetowych sprzedają się jak świeże bułeczki. Ludzie kupują, mimo tego, że niektórzy sprzedawcy żądają za nie astronomicznych kwot rzędu 760 zł.

Przyjrzałam się dokładnie obu ofertom. Przedmiotem sprzedaży jest termometr bezdotykowy działający na podczerwień, który pozwala na mierzenie temperatury z odległości nawet 8 cm. Nie ma co się oszukiwać - to produkt, który w obecnej sytuacji pandemii koronawirusa każdy chciałby i powinien mieć w swoim domu.

Zarówno jedna, jak i druga oferta nie jest już dostępna, mimo tego, że nasz czytelnik trafił na nie zaledwie dwa dni wcześniej. To pokazuje, jak wielkim zainteresowaniem cieszy się ten produkt. Wpisując hasło "termometr" na Allegro, wyświetla się ogrom aukcji, z czego ta najpopularniejsza ma ponad 600 ofert kupna. Najczęściej konsumenci kupują termometry elektryczne, ale te bezdotykowe też coraz częściej wrzucane są do koszyka. Większość tego typu produktów kosztuje ponad 300 zł. Dużo? Patrząc na oferty sprzed kilku miesięcy lub lat - tak. Okazuje się, że dzisiaj za taki sam produkt musimy zapłacić nawet cztery razy więcej, niż kiedyś.

Na jednej z archiwalnych aukcji, na której produkt do mierzenia temperatury kosztował 64 zł, pojawiają się propozycje produktów z tej samej kategorii, które można kupić teraz. Widać czarno na białym, że cena termometrów wzrosła kilkukrotnie. Dziś kosztują one nawet 800 zł.

Oczywiście musimy brać pod uwagę, że są to produkty różnych firm, o różnych parametrach, więc nie można porównywać ich jeden do jednego. Ale bez wahania stwierdzam, że termometr w sytuacji pandemii koronawirusa to towar na wagę złota. Jak widać, niektórzy kupią go za każdą cenę.