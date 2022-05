Kryzys piwny w Niemczech. Ceny sięgają zenitu, może nawet zabraknąć butelek

Firmy, które nie miały długoterminowych umów na dostawy butelek w stałej cenie, teraz muszą kupować je o 80 procent drożej niż rok temu. Dla niektórych małych i średnich browarów to może być zbyt wiele i mogą być zmuszone do tymczasowego wstrzymania produkcji. Dlatego Eichele apeluje, by wszyscy piwosze, którzy mają puste butelki w domach, odnieśli je do sklepów, by można było ponownie je wykorzystać.