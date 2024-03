Lepiej wypłać gotówkę. Pięć banków będzie miało przerwę

Bank Pocztowy zapowiada trudności w transakcjach bezgotówkowych

Brak dostępu do niektórych usług to scenariusz, na który muszą być gotowi również klienci Banku Pocztowego. W niedzielę od godz. 1:00 do godz. 4:00 mogą pojawić się problemy w dokonywaniu transakcji bezgotówkowych i gotówkowych kartami płatniczymi.