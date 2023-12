Licytacje mieszkań. Kupujący sami windują ceny. Ekspertka ma dobrą wiadomość

Kawalerki, mieszkania dwupokojowe i małe trzypokojowe - takie lokale obecnie cieszą się największą popularnością. Od ręki sprzedają się kawalerki i mieszkania dwupokojowe o powierzchni 40-45 mkw. Po lokale ustawiają się kolejki, trwają licytacje, w których kupujący negocjują ceny w górę. Czy ta trudna sytuacja utrzyma się na rynku mieszkaniowym? - Dopóki nie uzupełni się na rynku oferta, taka sytuacja będzie miała miejsce - powiedziała w programie "Newsroom" WP Katarzyna Kuniewicz, dyrektor badań OTODOM Analytics. - Przez dwa ostatnie lata duża liczba mieszkań została oddana do użytku w dużych miastach. Właścicielami tych mieszkań są ludzie, którzy kupili je, by wynająć. Jak na rynku poziom oferty jest zaspokojony, nie ma skokowego wzrostu cen. Wydaje mi się, że teraz nastąpi pewna stabilizacja i te licytacje się skończą. Liczba mieszkań oferowanych wraca do poziomów stabilnych, dość wysokich - uważa ekspertka.

