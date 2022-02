Lidl daje podwyżki. Oto ile będzie można teraz zarobić

Zarobki w Lidlu. Sieć chwali się podwyżkami

Podwyżki dostaną też pracownicy magazynów i menedżerowie sklepów. Ci pierwsi będą zarabiali na początku pracy od 4350 zł brutto do 4750 zł brutto, po roku dostaną podwyżkę do poziomu 4550-5000 zł brutto, natomiast po dwóch latach będzie to od 4800 zł brutto do 5250 zł brutto. Z kolei pracownicy z co najmniej trzyletnim doświadczeniem mogą liczyć na wypłatę rzędu 5100-5500 zł brutto.