Lidl kontra Biedronka. Dyskonty walczą o klienta, oferując produkty "bio"

Dyskonty wiedzą, że produkty ekologiczne są teraz na topie. I wykorzystują okazję, żeby zarobić. W Lidlu rozpoczął się "Tydzień bio". Możemy wybierać spośród 100 produktów w tej kategorii. Biedronka nie pozostała w tyle, bo kupując w tym sklepie produkt "bio", otrzymamy 40 proc. zniżki na drugi artykuł.

Kiedy producent może nazwać swoją żywność "eko" lub "bio"? Gdy zdobędzie specjalny certyfikat. W skrócie: gdy dostrzeżemy na opakowaniu wizerunek "zielonego listka" składającego się z 12 gwiazdek, to możemy mieć pewność, że produkt nie zawiera zanieczyszczeń takich jak pestycydy czy hormony. Dodatkowo do produkcji nie zastosowano nawozów sztucznych. Tego typu żywności jest na sklepowych półkach coraz więcej.

Co ciekawe, w tym dyskoncie stosuje się nową metodę znakowania warzyw "bio" za pomocą natural brandingu, czyli z wykorzystaniem naturalnego światła. Wszystko po to, by ograniczyć wykorzystanie plastiku. - Dzięki wiązce światła na warzywie pojawia się "tatuaż". W ten sposób rozpakowaliśmy z plastikowych opakowań kolejne warzywa "bio", a informację o tym, że są to produkty ekologiczne, znajdziemy bezpośrednio na skórce. Metoda naturalnego znakowania jest zupełnie bezpieczna - w żaden sposób nie oddziałuje na strukturę i wartości odżywcze produktów - informuje Aleksandra Robaszkiewicz z biura prasowego Lidla.