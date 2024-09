Lidl szuka ponad 1000 pracowników. Duży wachlarz zarobków

Ile można zarobić w Lidlu na start?

Nowo zatrudnieni pracownicy magazynu otrzymają wynagrodzenie w przedziale od 5200 zł a 5850 zł brutto na start. Po roku ich pensje wzrosną do poziomu od 5500 do 6100 zł brutto, po dwóch latach pracy będą zarabiać od od 5750 do 6400 zł brutto, a po trzech od 6100 do 6700 zł brutto miesięcznie. Każda umowa o pracę szczegółowo określa wysokość wynagrodzenia na tych etapach.