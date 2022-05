Młodzi Polacy szukają nowej pracy. Ważna jest pensja, lokalizacja i atmosfera

Najważniejszą motywacją do poszukiwania nowej pracy pozostają wyższe zarobki. Wskazuje na to 65 proc. osób aktywnie szukających pracy. Na drugim miejscu znalazły się ex aequo brak możliwości awansu i poczucie niedocenienia (po 23 proc.) – czyli czynniki łączące tzw. twarde i miękkie aspekty zatrudnienia. 18 proc. jako motywację wskazuje chęć zmiany branży lub zawodu. Symbolem pandemicznych zmian są natomiast kwestie związane z chęcią zmiany pracy przez uciążliwe dojazdy (12 proc.) i brak możliwości pracy zdalnej (9 proc.).