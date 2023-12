Myślała, że udaremnia kradzież. Straciła wszystkie oszczędności

Policja apeluje, by stosować zasadę ograniczonego zaufania zarówno w świecie realnym jak i w internecie i nikomu nie udostępniać danych służących logowaniu do rachunków bankowych czy dokonywania transakcji. Przypomina też metody działania oszustów, którzy m.in. odsyłają na fałszywe strony internetowe, wyłudzające dane do kont bankowych czy zachęcające do instalacji aplikacji, które pozwalają na taki nielegalny dostęp.