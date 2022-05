Na drożyznę najbardziej narzekają wyborcy opozycji. Zaskakujące wyniki sondażu

– To pokazuje dolegliwość tych podwyżek – mówi na łamach "Faktu" Marcin Duma, szef Instytutu Badań Rynkowych i Społecznych IBRiS. – Nie oznacza to jednak, że takiego odsetka Polaków nie stać na żywność, ale że jest to bardzo powszechne doświadczenie. Mamy tutaj do czynienia także z lękiem inflacyjnym.