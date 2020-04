Na Pomorzu miało powstać niezbędne połączenie kolejowe. Jeśli kolejowa spółka nie sypnie groszem, zostaną z niego strzępy

Pod koniec 2019 r. PKP PLK ogłosiło przetarg na swoją część prac, deklarując budżet na poziomie 216 mln zł. Oferenci chcieli przynajmniej 35 mln zł więcej, więc PKP PLK unieważniło przetarg i na dodatek obcięło fundusze do 100 mln zł. Postawiło to pod znakiem zapytania również inwestycje leżące w gestii PKM.

Według informacji Wyborczej trwają rozmowy w tej sprawie między przedstawicielami PKM, urzędu marszałkowskiego i PKP PLK. Ale czasu jest mało, bo kolejarze przymierzają się już do ogłoszenia przetargu (na przełomie kwietnia i maja). Do maja może poczekać PKM, która i tak będzie musiała dostosować się do tego, co ustali PKP PLK. Jednak szanse na utrzymanie płynnej komunikacji na wspomnianym odcinku mocno zmalały.