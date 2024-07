Najpierw kawa, potem zakupy? Według nauki to może nie być dobry pomysł

W ramach eksperymentu, przy wejściach do sieci handlowej, sklepu z artykułami gospodarstwa domowego we Francji oraz domu towarowego w Hiszpanii, umieszczono ekspresy do kawy. Każdy z ponad 300 klientów, po wejściu do sklepu, otrzymał darmową filiżankę kawy - połowa z nich wybrała kawę zawierającą około 100 mg kofeiny, a reszta kawę bezkofeinową lub wodę. Klienci po zakończeniu zakupów prezentowali swoje paragony badaczom. Okazało się, że osoby, które spożyły kawę z kofeiną, wydawały więcej pieniędzy i kupowały więcej produktów w porównaniu do tych, którzy pili napoje bezkofeinowe.