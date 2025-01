Najtańsza sieć sklepów w Polsce. Wyraźne różnice w cenach za koszyk

W grudniu 2024 r. Auchan okazał się liderem w kategorii najniższych cen, wyprzedzając Biedronkę i Makro Cash & Carry. Jak podaje agencja badawcza ASM SFA, średni koszt koszyka zakupowego w Auchan wyniósł 258,64 zł. To wzrost o 11,08 zł w porównaniu do listopada, kiedy to Auchan również prowadził w rankingu.