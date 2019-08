Niemieckie spółdzielnie walczą o Polaków. Sprawdziliśmy ceny. Przeprowadzka naprawdę może się opłacić

Wynajem mieszkania w Niemczech może się naprawdę opłacić - przekonują spółdzielnie mieszkaniowe w przygranicznych miejscowościach. Spółdzielnie zatrudniają już polskich agentów, a nawet inwestują w reklamy w polskich mediach. Czy przeprowadzka opłaci się Polakom? Sprawdziliśmy.

Na przeprowadzce do Niemiec można zaoszczędzić nawet ponad 1,2 tys. zł miesięcznie. (immobilienscout24/homefully/infogram, Fot: immobilienscout24)

W szczecińskich mediach artykuły sponsorowane wykupuje spółdzielnia Löcknitzer Wohnungsverwaltungsgesellschaft mbH. Przekonuje w nich, że zamieszkanie po drugiej stronie Odry to same korzyści: dzieci będą mogły pójść do dwujęzycznego przedszkola, otwiera się dostęp do niemieckiej służby zdrowia i do niemieckich świadczeń socjalnych.

Do tego jest naprawdę blisko. Z miejscowości Löcknitz do centrum Szczecina można się dostać nawet w pół godziny. A żeby zamieszkać w Niemczech, nie trzeba nawet znać niemieckiego - polski agent pomoże załatwić wszystkie formalności.

Jednego jednak spółdzielnia z Löcknitz nie mówi - jakie są faktyczne koszty takiej przeprowadzki. Postanowiliśmy to sprawdzić.

Znaleźliśmy interesującą ofertę: mieszkanie w niewysokim bloku ma trzy pokoje i 59 m kw. Cena? Trzeba zapłacić 286 euro miesięcznie, a więc 1236 zł.

Tymczasem w Szczecinie wynajem lokum za taką cenę graniczy z cudem. Znaleźliśmy na przykład ofertę wynajmu podobnego loku - ma 56 metrów, choć tylko dwa pokoje. Cena? 2,5 tys. zł miesięcznie. Jeśli zależy nam na trzech pokojach, to mamy na przykład ofertę z dzielnicy Żydowce. 54 m kw. kosztują 2100 zł miesięcznie. Z tej dzielnicy do centrum miasta trzeba jechać przynajmniej 20 minut, a w godzinach szczytu znacznie więcej. Może się więc okazać, że dojazd z Löcknitz będzie trwał mniej więcej tyle samo co z tego rejonu Szczecina.

Zamieszkać za 100 euro

Również w Löcknitz znaleźliśmy ofertę wynajmu dwupokojowego mieszkania w skromnej kamienicy. By wprowadzić się do 32-metrowego lokum, wystarczy zapłacić 100 euro miesięcznie, a więc 432 zł. Spółdzielnia jednak zaznacza, że trzeba mieć na uwadze też dodatkowe koszty za media, które wynoszą 50 euro miesięcznie. Nawet wtedy to jednak w przeliczeniu tylko 650 zł miesięcznie.

Mieszkanie w tej skromnej kamienicy można wynająć już za 100 euro miesięcznie

W Szczecinie tymczasem trudno wynająć kawalerkę za mniej niż 1100-1200 zł - i tu również zwykle dochodzą także opłaty za media.

W Niemczech nie brak też i ofert dla większych rodzin. W pobliżu miasta Pasewalk znaleźliśmy na przykład "mieszkanie XXL", jak je określa sama agencja. Ma 6 pokoi i 102 metry kwadratowe powierzchni. Cena? 510 euro miesięcznie, a więc około 2,2 tys. zł. Większość podobnych ofert w Szczecinie zaczyna się od 3 tys. zł. Jednak w tym przypadku wynajem lokum w Niemczech wiąże się z dłuższymi dojazdami - podróż do centrum Szczecina trwa około godziny.

Coraz więcej Polaków przeprowadza się więc na drugą stronę Odry. Są nawet gminy, jak przygraniczny Mescherin, w których Polacy już za kilkanaście lat mogą stanowić większość.

Pojawiają się nawet głosy - i to zarówno Polaków, jak i Niemców, że cały przygraniczny region na północnej granicy obu krajów powinien stanowić jedną aglomerację, której stolicą byłby Szczecin.