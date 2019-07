Wielka płyta wciąż straszy w byłym NRD. "Nawet Polacy nie chcą tam mieszkać"

Po upadku komunizmu Niemcy zaczęły wielką walkę z wielką płytą. Bloki były wyburzane jeden po drugim. W pewnym momencie wyburzanie się jednak skończyło. Niemcy uświadomili sobie, że zaraz przyjadą tam Polacy - i nie będą mieli gdzie mieszkać. Polacy przyjechali, ale unikają bloków jak ognia.

Mówi jednak, że ma "okres przejściowy" - i jest to dla niej opcja w sam raz. Jeszcze rok, dwa - i zamierza się wyprowadzić.

Ale to władze komunistycznych krajów budowały szare bloki z wielkiej płyty na potęgę. W latach 60. i 70. niemal każde miasto zza żelaznej kurtyny, od Władywostoku po Berlin Wschodni - zaczęło wyglądać - w nowo budowanych dzielnicach - niemal identycznie. Wszędzie straszyły dziesiątki, czasem setki ponurych, szarych bloków be zieleni wokół.

Zniknęła 1/3 miasta

Według niemieckich statystyk, w przeciągu kilkunastu lat Schwedt straciło 1/3 wszystkich mieszkań. Pamięta to pan Marcel, który pracował w latach 90. w rafinerii.

- Wielkie zakłady przetrwały, ale zmieniła się technologia i tylu mieszkań miasto już nie potrzebowało. No i skończyło się odgórne sterowanie gospodarką . Więc niszczono bloki jeden za drugim - wspomina.

W pewnym momencie wielkie wyburzanie się jednak skończyło. Pod koniec lat 90. Niemcy już szykowali się do przyjmowania imigrantów z Polski. Byli przekonani, że po wejściu kraju do UE oraz otwarciu rynku pracy Polacy będą się tłumnie przeprowadzać za Odrę. Wielkie bloki mogłyby więc być dla nich pierwszym mieszkaniem.

Przyjeżdżam do centrum Schwedt. Aż trudno uwierzyć w to, że największe bloki tu już wyburzono. Niemal całe centrum miasta jest z wielkiej płyty. Nawet lokalny teatr oraz małe centrum handlowe mają fasady, których historia sięga czasów głębokiego NRD. Teatr jednak został trochę zrewitalizowany, a w centrum handlowym dziś swoje punkty mają międzynarodowe marki, jak Subway, DM czy Rossmann.

Chodzę po centrum, ale ruch wokół jest niewielki. Straszą puste parkingi - rzecz trudna do wyobrażenia przy polskich blokowiskach. Jak ktoś wchodzi lub wychodzi z bloków, to zwykle ludzie w wieku emerytalnym.

Wśród sąsiadów Caroline ma tylko jedną Polkę. Nie zauważa, by to Polacy jakoś wyjątkowo często zaludniali mieszkania typu Plattenbau. - Najwięcej to jest tu po prostu emerytów - mówi.