Nowe wege-burgery już wkrótce w Burger King. Rebel Whopper i Rebel Chicken King będą w całej Europie

Trend na ograniczenie spożycia mięsa zatacza coraz szersze kręgi. Po Halloumi Burger czas na kolejne wege-burgery w Burger King. Nowa oferta będzie dostępna w całej Europie, zatem także i w Polsce.

Jeszcze niedawno pisaliśmy o tym, że już wkrótce w sieci McDonald's w Polsce pierwszy raz pojawi się propozycja dla wegetarian. W Burger King była już propozycja bezmięsna, gdzie mięsny kotlet został zastąpiony przez ser halloumi. Niestety, była to oferta czasowa.

Jednak, jak donosi Bloomberg, już wkrótce do sprzedaży w sieci Burger King w całej Europie mają trafić dwa roślinne burgery - Rebel Whopper i Rebel Chicken King.

Jose Cil, dyrektor generalny spółki macierzystej Restaurant Brands International Inc, na razie odmawia podania więcej szczegółów dotyczących daty.

Pojawienie się roślinnych propozycji na naszym kontynencie to konsekwencja kursu obranego już w Stanach Zjednoczonych, gdzie bezmięsnego burgera Impossible Whopper oferuje już ponad 7000 restauracji Burger King. Jest to burger z kotletem firmy Impossible Food, oferującej roślinne zamienniki mięsa łudząco do niego podobne.