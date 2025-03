Na początku roku minimalna pensja wzrosła do 4666 zł brutto, co podnosi dzienną minimalną podstawę dla zasiłku chorobowego. Zainteresowani mogą sprawdzić szczegóły tutaj .

Podstawą obliczeń jest wartość pensji pomniejszona o 13,71 proc. składek na ubezpieczenia społeczne. W 2025 roku, dzienna stawka wynosi 134,21 zł, co oznacza wzrost o ponad 10 zł w porównaniu do poprzedniego roku. Dla osób pracujących na część etatu lub tych zarabiających więcej, zasiłek będzie liczony proporcjonalnie do ich pensji.