Odmrażanie gospodarki. Sieć Jysk wznowiła sprzedaż w sklepach, działają też inne sieci

Zainteresowanie Polaków zakupami w sklepach meblowych przeszło najśmielsze oczekiwania. Pod wszystkimi punktami Ikei w Polsce gromadziły się kolejki na kilkadziesiąt osób . W skrajnych momentach chętni czekali nawet do godziny, by wejść do środka sklepu.

Otwarte są również inne sklepy wielkopowierzchniowe sprzedające przede wszystkim meble, artykuły dekoracyjne czy do ogrodu. Mowa tutaj o sklepach sieci Obi, Leroy Merlin, czy Bircomarché. Wszystkie przestrzegają obostrzeń sanitarnych i wymagają tego również od swoich klientów. Chodzi m.in. o zachowanie co najmniej dwumetrowej odległości, czy o limity klientów (1 osoba na 15 mkw.).

Grupa Muszkieterów (właściciel marki Bricomarché) natomiast wprowadziła zmiany także we własnej centrali w Swadzimiu oraz w magazynach logistycznych. Kiedy tylko jest to możliwe, pracownicy są delegowani do pracy zdalnej. Natomiast kiedy fizyczna obecność pracowników jest niezbędna - kierownicy tak rozkładają stanowiska pracy, by zachować odpowiedni dystans między pracownikami.