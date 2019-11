"Ogrodzone" place zabaw, betonowe dżungle, osiedla przy stadionach. "Absurd. Tak się kończy wszechwładza deweloperów"

Polska przeżywa prawdziwy budowlany boom. Mało gdzie w Unii buduje się tyle co nad Wisłą. Jednak mieszkańcy nowych osiedli coraz częściej zwracają uwagę, że muszą płacić wysoką cenę tego sukcesu. Bo budynki są stawiane jeden obok drugiego, a place zabaw przypominają klitki. - Rynkiem rządzą deweloperzy - to absurd! - mówią nam ekspert.

- Ciekawe po ile będą bilety na balkonach? - kpili użytkownicy serwisu Wykop . Innym jednak wcale nie jest do śmiechu. Przypominają, że to kolejna kontrowersyjna inwestycja mieszkaniowa w ostatnim czasie.

Dużych placów zabaw, na których dzieci mają mnóstwo atrakcji i miejsca do zabawy, dziś już właściwie się nie buduje. We Wrocławiu powstał plac dla... dwójki dzieci . Jest schowany za płotem i położony tuż przy parkingu.

"Sąsiedzkie balkony" - to przykład z Krakowa

Podobne architektoniczne "potworki" powstają właściwie w każdym mieście. Budowlany boom, który trwa w Polsce od kilku lat, nie jest tu bez znaczenia. Według niedawnego raportu Deloitte obecnie spośród krajów Unii więcej niż w Polsce buduje się tylko we Francji i na Łotwie. W zeszłym roku w naszym kraju oddano do użytku 185 tys. mieszkań, w tym roku może ich być jeszcze więcej.

Skończyła się era dużych placów zabaw. To zdjęcie z nowego osiedla w Krakowie

- Akurat architekci niewiele do tego mają. To efekt ciągłych liberalizacji prawa budowlanego - odpowiada Rafał Szczepański, były prezes Stowarzyszenia Architektów Polskich.

Architekt narzeka, że w Polsce rynkiem budowlanym rządzą deweloperzy, a nie spółdzielnie mieszkaniowe - jak na przykład na zachodzie Europy. I właśnie przez to, jego zdaniem, często nowe budynki stawia się byle gdzie, nie dbając o wygodę mieszkańców.

W tym 10-letnim, 16-metrowym wieżowcu z Gdańska od początku są natomiast problemy w windami. W pewnym momencie w ogóle przestały one działać, a na półpiętrach trzeba było postawić krzesła, by mieszkańcy mogli odpoczywać podczas wspinania się na wyższe piętra

- Radzę przyzwyczaić się do architektonicznych "koszmarków". Będzie ich coraz więcej. Wynika to ze struktury własnościowej mieszkań w Polsce. U nas jest ona bardzo rozproszona, każdy jest właścicielem swojego mieszkania. Inaczej niż na przykład w Niemczech. Tam bloki są zwykle własnością spółdzielni. I w takim wschodnioniemieckim Görlitz w latach 90. wyjechało sporo osób. A zostały wysokie na kilkanaście pięter bloki z wielkiej płyty. Co zrobiono? Podejmowano decyzję o zmniejszeniu takich bloków o kilka pięter. U nas coś takiego nie byłoby możliwe. Przecież nikt nie zrzeknie się swojego mieszkania - opowiada ekspert.