Oto oszczędności Polaków. Jesteśmy na szarym końcu w UE

Kolejnym celem jest gromadzenie funduszy na nieruchomości (kupno czyn remont mieszkania), co zadeklarowało 38 proc. respondentów. Natomiast 34 proc. badanych przyznało, że oszczędza na wyjazdy urlopowe. Badanie wskazało, że to mężczyźni częściej skłaniają się ku oszczędzaniu na wypadek nieprzewidzianych wydarzeń - 47 proc. mężczyzn w porównaniu do 36 proc. kobiet.