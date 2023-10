Parkomaty za daleko? Pomysł posła wywołał zdziwienie

Nowe stawki za odholowanie auta

Jak wskazuje dziennik "Fakt" maksymalna stawka za usunięcie pojazdu o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 t wzrośnie w 2024 r. z 542 zł w tym roku do 600 zł . Podniesione będą także stawki za przechowywanie odholowanych aut. Od przyszłego roku 24 godziny parkowania będzie kosztować maksymalnie 52 zł, czyli o 6 zł więcej niż obecnie. W przypadku motocykli stawki za odholowanie na parking wzrosną z 251 do 281 zł. Z kolei opłata za odstawienie roweru lub hulajnogi wyniesie 144 zł, podczas gdy obecnie to 128 zł.