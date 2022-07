Pensja 7 tys. zł na rękę. Bank da tylko 300 tys. zł kredytu. "Mieszkanie poza zasięgiem"

Wynajmować, czy kupować? – Dzisiaj najem jest tańszy niż kupno z uwagi na wysoki WIBOR i stopy procentowe - powiedział w programie "Newsroom WP" Tomasz Narkun, inwestor i analityk rynku nieruchomości. – Zaciągając kredyt w wysokości 400 tys. zł, przy obecnej stawce WIBOR, po 3 latach spłacimy tylko 8,9 zł tys. zł kapitału i 107 tys. zł odsetek. Pytanie, czy to uczciwy układ? Młodym, którzy nie są pewni swoje przyszłości finansowej, doradzam przeczekanie 2-3 lat, rynek powinien się odkorkować. W tym czasie można zgromadzić więcej kapitału, zainwestować w siebie. Dziś kredyt jest poza zasięgiem statystycznego Kowalskiego. To jest czas na przeczekanie. Młoda osoba, która zarabia 7 tys. zł na rękę, a to dobra pensja, może liczyć na zaledwie 300 tys. zł kredytu. Bez pomocy rodziców nie ma szans na mieszkanie. Na szczęście obserwujemy, że ceny mieszkań przestały rosnąć. W niektórych segmentach nawet zaczęły spadać. Mówię o lokalach powyżej 65 m kw. Wchodzimy w cykl chłodzenia rynku.