Pięć grup Polaków wkurzonych na zakaz handlu. Sprawdź, do której należysz

- To będzie klasyczne wkurzenie Polaków na władzę za to, że ogranicza nasz styl życia i prawa, że poucza i organizuje czas wolny – mówi prof. Robert Rządca. Socjolog uważa, że zakaz handlu nie utrzyma się długo. Najwyżej rok.

Grupa pierwsza: zapracowani

Mieszkam w dużym mieście. Pracę kończę około 17. Gdy przez korki dotrę wreszcie do domu i zajmę się dziećmi, nie mam już czasu na zrobienie dużych zakupów. Handlowa sobota i niedziela to jedyne okienko w tygodniu, kiedy mogę poświęcić dwie godziny na przymierzenie spodni, koszuli czy butów.

- Takie osoby traktują handlową niedzielę jako ważne prawo. Nie oznacza to wcale, że w każdą niedzielę chodzą do galerii. Ale jeśli politycy robią ustawę i zamykają sklepy, rodzi się konflikt. Gdy nie mogę zrealizować osobistych interesów, pojawia się wkurzenie na władzę - mówi prof. Rządca.

A to zapracowani są najliczniejszą grupą przeciwników zakazu niedzielnego handlu. Zapewne dlatego, że pracujemy najwięcej ze wszystkich narodów Unii Europejskiej. Według wyliczeń OECD statystyczny Polak spędza w pracy 1963 godzin rocznie, a np. Niemiec tylko 1371.

Z tego powodu Niemcy mogą sobie pozwolić za zamykanie sklepów w niedziele i ograniczenie godzin handlu w soboty. Mają po prostu więcej czasu w tygodniu. Powoływanie się przez twórców zakazu, na to, że w innych krajach UE - zazwyczaj bogatszych – sklepy w weekendy są zamknięte, nie ma sensu.

Grupa druga: wyłączeni z zakazu

- Skoro na sztandarach orędowników zakazu widnieje świętość wolnej niedzieli, to dlaczego ujęto się tylko za pracownikami handlu? A za przykład wyzysku podawani są kasjerzy i kasjerki sieci handlowych? - pyta profesor. - A gdzie pracownicy kin? A gdzie ci z restauracji, z kawiarni, ze stacji benzynowych czy wreszcie z małych sklepów rodzinnych? Tam płaci się dużo, a pracuje mało? Szczerze wątpię.

Socjolog podaje przykład z własnej uczelni, gdzie większość wykładowców pracuje w niedzielę. Jeszcze gorzej mają weekendowi studenci, bo oni często pracującą zawodowo w tygodniu, czyli nie odpoczywają praktycznie nigdy. To przykład niekonsekwencji, rodzący bunt i sprzeciw tych, którzy jednak muszą pracować.

Profesor wskazuje za to ostre, ale "sprawiedliwe zakazy".

- Kilka lat temu w Austrii niemal wszystko było zamykane na niedzielę. Dotyczyło to nawet większość stacji benzynowych. Kto nie kupił bułek i masła w sobotę, ten cierpiał głód do poniedziałku – opowiada Rządca.

Przywołuje również przykład Izraela , gdzie w wolny dzień do ortodoksyjnych dzielnic nie może wjechać policja czy nawet służby ratunkowe. Bo obowiązuje zakaz pracy.

Grupa trzecia: buntownicy

- Cenimy sobie prawo wyboru stylu życia. Jesteśmy narodem niepokornym. Jak nam władza mówi "nie możecie iść do sklepu w niedzielę", to tym bardziej chcemy iść. Nawet w PRL państwowe delikatesy były otwarte w niedzielę. Starsze pokolenie dobrze to pamięta – mówi profesor.