PIT za 2023 rok. 1,5 proc. podatku. Jak i komu przekazać wsparcie?

Czy 1,5 proc. podatku można przekazać na konkretne dziecko, instytucję lub cel?

Uprawnionymi do otrzymania 1,5 procent podatku są wyłącznie te organizacje, które zostały wskazane w wykazie organizacji uprawnionych do otrzymania 1,5 proc. podatku. Zasady wskazujące, które instytucje i organizacje mogą zostać wpisane do wspomnianego wykazu, wskazuje ustawa o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.