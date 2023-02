Czy 1,5% da organizacjom więcej pieniędzy?

W tym roku jest wiele powodów by podejść do swojego PITa na nowo. Jednym z nich jest właśnie wsparcie swoim podatkiem wybranego celu. Większość podatników, szczególnie Ci zatrudnieni na umowy o pracę, dzieło czy zlecenie przez jednego lub kilku pracodawców już od 15 lutego ma w rządowym programie Twój e-PIT dostępne rozliczenie podatków przygotowane przez fiskusa. Może je od razu przesłać do urzędu skarbowego, a jeśli tego nie zrobimy, to po 2 maja przygotowana deklaracja zostanie przesłana automatycznie.