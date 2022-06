Płaca minimalna dwa razy w górę. Skarbówka zabierze podwyżkę

Propozycja podwyżek płacy trafi teraz do Rady Dialogu Społecznego, w której - oprócz rządu - zasiadają centrale związkowe i związki pracodawców. Na negocjacje wszystkie strony mają 30 dni. Jeżeli do tego momentu RDS nie uzgodni jednolitego stanowiska w sprawie płacy minimalnej, to rząd będzie mógł to zrobić sam w drodze rozporządzenia.