Po ataku na Pawła Adamowicza komentują organizatorzy imprez masowych. "Na ochronie nie wolno oszczędzać"

Nie milką echa niedzielnego ataku na prezydenta Gdańska Pawła Adamowicza, który został ugodzony nożem na scenie podczas finału WOŚP. - Napastnik w ogóle nie powinien znaleźć się w okolicach sceny - mówi Bartosz Bieszyński, organizator imprez masowych.

W czasie odliczania do finałowego Światełka do Nieba do obecnego na scenie Pawła Adamowicza podbiega mężczyzna, uderza go nożem. Następnie przez kilkanaście sekund chodzi po scenie, podnosi ręce do góry, ma czas, by podejść do mikrofonu i wykrzyczeć, jak się nazywa oraz że "siedział niewinnie w więzieniu".