Pół godziny stania, by odebrać paczkę. Widać, że sklepy są zamknięte

W czasach zamkniętych sklepów w galeriach handlowych ratują nas zakupy online. To wygodne, bo nie trzeba wychodzić z domu. Ale coś za coś: później swoje trzeba odstać w kolejce do punktu odbioru paczek. Właśnie tak: popularność zakupów online sprawiła, że przed wieloma paczkomatami pojawiły się kolejki.

Co najmniej pół godziny stania, by odebrać paczkę. To nie żart

Źródło: dziejesie.wp.pl