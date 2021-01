Polacy ćwiczą w domach. Rośnie sprzedaż sprzętu do ćwiczeń

Postanowienia noworoczne trzeba realizować, a siłownie wciąż są zamknięte przez lockdown. To utrudnienie nie zniechęca Polaków - zamiast karnetów, kupujemy sprzęt do ćwiczeń do domu. Dynamika sprzedaży segmentu akcesoriów treningowych w Empiku wzrosła o 400 proc. rok do roku.

Polacy coraz chętniej ćwiczą w domu. Rośnie sprzedaż sprzętu do ćwiczeń (zdj. ilustracyjne).

Sprzęt do ćwiczeń to towar najmocniej poszukiwany w ostatnich tygodniach przez Polaków. Jak wynika ze statystyk sklepu internetowego Empiku, sprzedaż segmentu akcesoriów treningowych urosła aż o 400 proc. rok do roku.

Jak informuje sieć w komunikacie, to największa dynamika wzrostu, jaką odnotował Empik.com. Klienci najchętniej kupują rollery do masażu. Poszukujemy także ekspanderów i gum, a także hula-hopów, hantli z obciążeniami oraz mat do ćwiczeń.

"Wzmacniamy się także od środka - witaminy wspierające odporność organizmu wyprzedzają popularnością suplementy diety" - czytamy w komunikacie. Dynamika wzrostu sprzedaży w tej kategorii w internetowym sklepie sieci wynosi ok. 60 proc. rok do roku.

Szeroko rozumiany asortyment sportowy, jest coraz chętniej kupowany w internecie. W serwisach internetowych Empiku kategoria ta "odpowiada już za 11 proc. całościowego obrotu sklepu internetowego".

Nie wzbraniamy się też przed kupowaniem większych i cięższych urządzeń. Sprzedaż sprzętu fitness na Empik.com w ostatnich tygodniach wzrosła ponad trzykrotnie, a sprzętu siłowego - dwukrotnie.

Potwierdza to historia mojego redakcyjnego kolegi Jakuba Ceglarza, który ostatnio sprzedał w sieci używany rower do ćwiczeń. Pięć minut po wystawieniu ogłoszenia jego telefon rozgrzał się do czerwoności, a dzwoniący podjęli swego rodzaju licytację, przebijając oferty poprzedników.