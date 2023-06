Praca na wakacje. Eksperci ostrzegają: nieuczciwych pracodawców nie brakuje

Zgodnie z zasadami BHP mamy prawo do nieodpłatnych zimnych napoi, kiedy na zewnątrz jest powyżej 25 st. C, niezależnie od tego czy praca jest wykonywana na dworze czy w biurze - przypominają eksperci. Radzą, by w razie wątpliwości co do przestrzegania zasad BHP przez pracodawcę, zadzwonić do Państwowej Inspekcji Pracy.