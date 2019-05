Prezent komunijny dla księdza. "Jako jedyna nie dałam. Było gadane"

"Kasa na mszę, kasa na przystrojenie kościoła, plus prezent dla księdza np. zegarek, który się nie spodobał. Tak było u nas" - to tylko jeden z setek komentarzy, które pojawiły się pod naszym artykułem o prezentach dla księży z okazji I komunii świętej. Niektórzy się burzą, ale przyznają "wstyd nie dać".

Prezenty dla księży i katechetek budzą skrajne emocje wśród rodziców. Choć wydaje się to świecką (mimo wszystko) tradycją, odzew naszych czytelników poprzez platformę dziejesie.wp.pl był ogromny. Duża część przyznaje wprost, że choć przeciwna jest obdarowywaniu księży, to i tak składa się na mniej lub bardziej kosztowny upominek.

Choć nikt nie zobowiązuje do obsypywania prezentami duchownych, to bywa, że w danej szkole czy parafii społeczne oczekiwanie jest tak silne, że rodzice mają poczucie, iż nie wypada wyłamać się ze składki.

I rzeczywiście są rodzice, którzy nie dają. "Ja nie dałam, bo u nas ksiądz nie chciał żadnej rzeczy do kościoła, więc w kopertę nie wkładałam. Zaznaczę, że jako jedyna mama. A że mieszkam na wsi, więc gadane było" - informuje Iwona z Aleksandrowa Kujawskiego.

Jak pisaliśmy w WP finanse, trend prezentów dla księży, sióstr zakonnych czy katechetów już jakiś czas temu wyczuli handlowcy. Sklepy internetowe tuż przed okresem komunijnym oprócz działów z prezentami dla dzieci tworzą specjalne zakładki z ofertami dla "drugiej strony". Wśród propozycji: zestaw szklanek do whisky i grawerowane karafki, eleganckie, markowe pióro bądź długopis z dedykacją, czy srebrny obraz Świętej Rodziny.

Czasem są to symboliczne kwiaty i czekoladki, innym razem bardziej osobiste prezenty, jak biżuteria czy perfumy. Bywa też, że jest to koperta z gotówką. Ile? "Wszyscy teraz dają 300 do 400 zł" – podpowiada Monika ze Starego Sącza.