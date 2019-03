Prezent na Dzień Kobiet. Tak państwa dbają o swoje obywatelki

Polki po urodzeniu dziecka mają w sumie 52 tygodnie urlopu. To plasuje Polskę w czołówce krajów Unii Europejskiej pod tym względem. Wciąż daleko nam jednak np. do Estonii, gdzie młode matki odpoczną przez ponad 3 lata. Sprawdziliśmy, jak wypadamy na tle innych krajów.

W sumie kobiety w Polsce po urodzeniu dziecka mają prawo do 52 tygodni wolnego. 20 to tzw. podstawowy urlop macierzyński, 6 to dodatkowy macierzyński, a pozostałe 26 to całkowicie dobrowolny urlop rodzicielski.