Przełomowy wyrok. 100 tys. osób może otrzymać wyższe emerytury

Rzecznik ZUS pytany o komentarz do wyroku powiedział, że koszt przeliczenia świadczeń osobom, które przechodziły na emeryturę w czerwcu w latach 2009-2019, wyniósłby ok. 260-280 mln zł rocznie. Dodał, że koszt wyrównań może wynieść nawet ok. 1,6 mld zł, liczba uprawnionych to 97,3 tys. osób.