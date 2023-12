Putin jak pierwsi sekretarze. Zamrozi ceny

W przypadku wykrycia naruszeń do firm zostaną przesłane ostrzeżenia. Mogą zostać nałożone również kary pieniężne: do 0,03 proc. kwoty wpływów ze sprzedaży towarów (co najmniej 50 tys. rubli). Planuje się, że ograniczenia zostaną wprowadzone do końca 2024 r.