Rekordowa drożyzna na Wyspach. Co czwarte gospodarstwo domowe ma już problem

Jak przypomina w opublikowanej we wtorek informacji Kantar, średnia inflacja w Wielkiej Brytanii sięgnęła we wrześniu 10,1 proc. Danych brytyjskiego urzędu statystycznego za październik jeszcze nie ma, ale według Kantara żywność podrożała w tym miesiącu o 14,7 proc. To największy odczyt od 2008 roku, kiedy to firma zaczęła swoje pomiary. Widać więc, że jest jednym z głównych motorów napędowych drożyzny na Wyspach.